2019-10-02T15:08:01+03:00
Наука

В Белгородском университете открывают лабораторию, посвященную проблемам старения

Ведущие специалисты в области геронтологии примут участие в научно-практической конференции
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском университете открывают лабораторию, посвященную проблемам старения.В Белгородском университете открывают лабораторию, посвященную проблемам старения.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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3октября в НИУ «БелГУ» состоится научно-практическая конференция «Геронтология в классическом университете: от науки к практике», посвященная открытию в госуниверситете лаборатории «Проблемы старения». Конференция организована Белгородским государственным национальным исследовательским университетом совместно с Академией постдипломного образования Федерального научно-клинического центра ФМБА России, а также Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.

Ведущие специалисты в области геронтологии и гериатрии Российской Федерации представят доклады. Основными ожидаемыми результатами научного мероприятия станут ознакомление с деятельностью лаборатории «Проблемы старения», обсуждение научной проблематики по направлению деятельности лаборатории с представителями Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, а также совместное формирование плана мероприятий по содержательному наполнению работы лаборатории на ближайшую перспективу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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