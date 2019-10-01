На Белгородчине в Алексеевском округе прошел фестиваль «Нет вольнее Тихой Сосны»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-01T13:43:07+03:00

Праздник собрал больше двух тысяч участников

Изменить размер текста: A A

На Белгородчине фестиваль казачьей культуры «Нет вольнее Тихой Сосны» по исторической традиции открылся церемонией богослужения у часовни села Зварыкино, которую возглавил настоятель храма Святителя Тихона Задонского протоиерей Михаил. В нынешнем году праздник собрал более двух тысяч участников и гостей из Донецка, а также Воронежской, Курской, Белгородской областей, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

На фестивальной поляне, расположенной в парке хутора Хрещатый, были организованы выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, праздничных угощений казачьей кухни, фото-материалов и предметов быта местных казаков.

Все желающие могли приобрести сувениры, поучаствовать в казачьих играх и мастер-классе по изготовлению вязаной игрушки, а также продегустировать травяные чаи. Кроме того, гостей праздника порадовал захватывающий показ владения оружием, фланкировка нагайкой и шашкой.

Торжественным моментом фестиваля стало принятие в казачье общество четырех участников вокального ансамбля «Вольница» центра казачьей культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU