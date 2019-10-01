Губернатор распорядился немедленно подать тепло в квартиры белгородцев

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-01T10:04:03+03:00

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Как подчеркнул 30 сентября на совещании с членами правительства Белгородской области губернатор Евгений Савченко, чиновники от коммуналки не должны руководствоваться старыми установками, а запускать отопление, когда похолодает.

На совещании вице-губернатор по ЖКХ Константин Полежаев доложил, что в регионе уже запустили отопление в учреждениях соцсферы. Также тепло подано в 10 муниципалитетах и в жилые дома, но в 11 – пока нет.

Как известно, белгородские чиновники руководствуются еще советскими правилам, когда отопительный сезон в многоквартирных домах начинался, когда среднесуточная температура воздуха на улице держалась ниже 8 градусов в течение пяти суток.

Но губернатор считает, что в регионе нужно отказаться от этого правила. Он сказал:

«У нас люди платят за потребленное тепло по счетчику. Какая мне разница, есть 8 градусов или нет? Я хочу сегодня, чтобы было тепло, и готов за это платить. Ну, дайте мне это тепло! Нет, мы какими то нормами советского периода руководствуемся. Зачем? Тогда у нас за все платило государство, и эти нормы были понятны: надо было как то экономить. А сегодня надо дать отопление, когда люди хотят. А уже количество тепла регулировать в зависимости от температуры наружного воздуха».

ИСТОЧНИК KP.RU