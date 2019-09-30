В Белгородской области вор с пакетом на голове попытался украсть сейф из организации

30 Сент. 17:34 2019-09-30T17:34:48+03:00

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Инцидент произошел в Прохоровском районе. Директор одного из сельхозпредприятий обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный пытался похитить сейф, в котором находилось больше 100 тысяч рублей.

Оперативникам удалось вычислить подозреваемого. Злоумышленником оказался 53-летний сотрудник организации.

По предварительным данным, ночью мужчина разбил окно в кабинет бухгалтерии и, надев на голову пакет, забрался в помещение. Попытки снять со стены сейф или вскрыть его ничем не увенчались. Потерпев фиаско, злоумышленник скрылся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на кражу с незаконным проникновением в помещение. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU