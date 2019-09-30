В Белгородской области вор с пакетом на голове попытался украсть сейф из организации
Инцидент произошел в Прохоровском районе. Директор одного из сельхозпредприятий обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный пытался похитить сейф, в котором находилось больше 100 тысяч рублей.
Оперативникам удалось вычислить подозреваемого. Злоумышленником оказался 53-летний сотрудник организации.
По предварительным данным, ночью мужчина разбил окно в кабинет бухгалтерии и, надев на голову пакет, забрался в помещение. Попытки снять со стены сейф или вскрыть его ничем не увенчались. Потерпев фиаско, злоумышленник скрылся.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на кражу с незаконным проникновением в помещение. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU