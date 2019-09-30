В Большехаланской школе Корочанского района открыли галерею русских поэтов и писателей

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-30T15:31:09+03:00

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Открытие галереи русских писателей и поэтов «Сыны России – гордость Отечества!» состоялось в рамках проекта «Создание в общеобразовательных учреждениях Белгородской области портретных галерей русских писателей и поэтов».

Проект инициирован Андреем Кулабуховым, начальником отдела государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба адмигнистрации Корочанского района.

В литературном салоне школы прозвучали отрывки стихотворений Александра Пушкина и пьесы Александра Островского «Свои люди - сочтёмся», инсценировались басни Ивана Крылова. Дети с удовольствием играли роли литературных героев XIX века.

ИСТОЧНИК KP.RU