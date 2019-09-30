В поселке Разумное белгородцы заложили камень на месте будущего парка

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-30T15:33:28+03:00

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Общая площадь объекта составляет 113 тысяч квадратных метров, вход на территорию будет свободным. Новый парк — очередной проект группы компаний АПК, направленный на создание комфортной и доступной среды для жителей и гостей Белгородского района, сообщает пресс-служба администрации района.

В честь этого события состоялась торжественная церемония закладки камня на территории парка. На ней присутствовали: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Белгородской областной Думы Наталия Полуянова, другие официальные лица.

Также неподалеку от камня почетные гости посадили дерево, которое станет символом закладки нового природного парка. Жители района рады появлению такой территории, а также с нетерпением ждут открытия аквапарка. Многие уже планируют проводить здесь свой досуг.

ИСТОЧНИК KP.RU