В селе Советское Алексеевского района открылась спортивная площадка
В селе Советское состоялась церемония открытия спортивной площадки с двенадцатью уличными тренажерами. Современный спортивный комплекс, разместившийся в центре села, - это результат реализации инициативы местных жителей, победивших в конкурсе президентских грантов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Спортивная площадка украсила сельскую территорию и подарила возможность детям полюбить физкультуру, а взрослым укреплять здоровье на новых спортивных сооружениях.
В ходе мероприятия настоятель храма Благовещения Божией Матери Игорь Стешенко провел обряд освещения спортивного комплекса, после чего все желающие смогли протестировать новые тренажеры. Заниматься на них будут и взрослые и дети.
ИСТОЧНИК KP.RU