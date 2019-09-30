В селе Советское Алексеевского района открылась спортивная площадка

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-30T12:59:38+03:00

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В селе Советское состоялась церемония открытия спортивной площадки с двенадцатью уличными тренажерами. Современный спортивный комплекс, разместившийся в центре села, - это результат реализации инициативы местных жителей, победивших в конкурсе президентских грантов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивная площадка украсила сельскую территорию и подарила возможность детям полюбить физкультуру, а взрослым укреплять здоровье на новых спортивных сооружениях.

В ходе мероприятия настоятель храма Благовещения Божией Матери Игорь Стешенко провел обряд освещения спортивного комплекса, после чего все желающие смогли протестировать новые тренажеры. Заниматься на них будут и взрослые и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU