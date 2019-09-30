Мультиформатный фонтан от Сбербанка – для жителей Курска

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-30T09:53:52+03:00

28 сентября 2019 года тысячи курян и гостей города отпраздновали торжественное открытие мультимедийного фонтана на Театральной площади Курска

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В церемонии приняли участие Председатель Центрально - Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин и глава города Курска Виктор Карамышев.

Новый фонтанный комплекс создан по концепции «умного» фонтана» и его можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. В центре композиции расположен водный экран, на который проецируются лазерное и видеошоу.

Выступая на торжественном открытии фонтана, глава города Курска Виктор Карамышев отметил, что масштабный проект осуществлен благодаря финансовой поддержке и активному участию Сбербанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU