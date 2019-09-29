2019-09-29T17:08:04+03:00
Происшествия

Жители Белгородской области погибли в ДТП в Россошанском районе

На трассе столкнулись фура и ВАЗ
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Белгородской области погибли в ДТП в Россошанском районе.Жители Белгородской области погибли в ДТП в Россошанском районе.Фото: "КП" Архив
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Жители Белгородского региона погибли в ДТП под Россошанском районе. Авария со смертельным исходом произошла в пятницу, 27 сентября. Как сообщает управлении ГИБДД по Воронежской области, на 250 километре автодороги «Белгород-Павловск» жительница Белгорода, управлявшая «ВАЗ-21103, выехала на встречку, где столкнулась с фурой «Вольво». За рулем фуры также был белгородец .

От удара ВАЗ превратился в груду искореженного металла. Автомобилистка и ее пассажир погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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