В Белгород привезут скифское золото

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-29T13:38:12+03:00

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В Белгородском государственном историко-краеведческом музее откроется выставка скифского золота. Центральное место в экспозиции займет уникальная золотая нашивная бляшка, датированная V-IV вв. до н. э. Торжественное открытие состоится в четверг, 3 октября, сообщили в историко-краеведческом музее

Белгородцы смогут увидеть экспонаты, найденные на раскопках курганов в селе Дубровка (село Вербное Красненского района) Белгородской области. Раскопки проходили в 1964 — 1965 годах. На золотой нашивной бляшке изображен человек, который сидит на грифоне, терзающем оленя. Также посетители выставки узнают много нового из истории скифских племен, об их расселении, основных занятиях, жизни и духовном мире.

Особую ценность в художественном и историческом отношении представляют предметы из драгоценных металлов, которое принято называть «скифским» золотом. Они выполнены в смешанной греко-скифской манере.

Выставка в музее будет работать до 1 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU