2019-09-29T19:03:34+03:00
Общество

В Старом Осколе прошел конкурс «Оскольский дворик»

В любви к городу соревновались управляющие компании и горожане
Ирина ТАРАСОВА
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В любви к городу соревновались управляющие компании и горожане. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ любви к городу соревновались управляющие компании и горожане. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Проходивший на территории Старооскольского городского округа, конкурс был приурочен ко Дню города. Он проводился для повышения уровня благоустройства, озеленения, санитарно-технического состояния территорий жилфонда города. Конкурс проходил в двух номинациях. К участию приглашались управляющие организации, работающие в области управления многоквартирными домами. Во второй номинации соревновались жители многоквартирных домов, принявшие участие в благоустройстве придомовых территорий, ,сообщает пресс-служба администрации Старого Оскола.

В итоге, дипломами и денежными премиями награждены - в номинации «Лучшая управляющая организация в сфере благоустройства»: ООО «УК Оскол», занявшее 1 место, ООО «МОКАльянс», 2 место, ООО УК «Юбилейный, 3 место.

В номинации «Лучшая инициатива жителя в сфере благоустройства придомовой территории» получилиинаграды: Наталья Мамонова (жительница микрорайонана Юбилейный), занявшая 1 место, Раиса Бакланова Раиса (жительница микрорайона Олимпийский), 2 место, Нина Грунская (жительница микрорайона Лесной), 3 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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