2019-09-28T20:06:56+03:00
Общество

В Белгороде в центре города троллейбусы образовали пробку

Из-за поломки в контактной сети движение в центре города было парализовало
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в центре города остановились троллейбусыВ Белгороде в центре города остановились троллейбусыФото: "КП" Архив
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Сегодня, 28 сентября, в центре Белгорода остановились все троллейбусы, практически парализовав движение транспорта на некоторое время. Как выяснилось, произошла поломка в контактной сети. Из-за этой неисправности и остановились троллейбусы.

Чуть позже появилась информация, что обесточенной оказалась ветка, которая ведет с проспекта Славы в сторону железнодорожного вокзала. Электротранспорт остановился и на улице Вокзальной — именно здесь и была повреждена контактно-кабельная сеть.

Для устранения неисправности выехала аварийная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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