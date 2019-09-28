В Белгороде в центре города троллейбусы образовали пробку
Из-за поломки в контактной сети движение в центре города было парализовало
В Белгороде в центре города остановились троллейбусыФото: "КП" Архив
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Сегодня, 28 сентября, в центре Белгорода остановились все троллейбусы, практически парализовав движение транспорта на некоторое время. Как выяснилось, произошла поломка в контактной сети. Из-за этой неисправности и остановились троллейбусы.
Чуть позже появилась информация, что обесточенной оказалась ветка, которая ведет с проспекта Славы в сторону железнодорожного вокзала. Электротранспорт остановился и на улице Вокзальной — именно здесь и была повреждена контактно-кабельная сеть.
Для устранения неисправности выехала аварийная служба.
ИСТОЧНИК KP.RU