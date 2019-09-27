2019-09-27T17:01:53+03:00
Звезды

«Ундервуд», Алиса Гребенщикова и Дмитрий Воденников выступят в Старом Осколе

В средине октября в городе пройдет поэтический фестиваль «СПЛАВ»
Ирина ТАРАСОВА
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В средине октября в Старом Осколе пройдет поэтический фестиваль «СПЛАВ».В средине октября в Старом Осколе пройдет поэтический фестиваль «СПЛАВ».
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С 11 по 13 октября 2019 года в Старом Осколе впервые пройдет поэтический фестиваль «СПЛАВ», организованный культурной платформой АРТ-ОКНО в рамках проекта «Искусство, наука и спорт» и командой проекта «Живые поэты». Цели фестиваля - привлечение внимания к региональной современной поэзии, повышение уровня литературного образования.

Руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО Марьяна Золина отмечает: «Поэтический фестиваль в Старом Осколе стал логичным продолжением программы культурной платформы АРТ-ОКНО в Белгородской области. Летом 2019 года командой проекта были организованы фестивали городской уличной культуры «30 граней города», а осенью запущены грантовые конкурсы и образовательные программы совместно с ведущими культурными и образовательными институциями России. Поэтический фестиваль «СПЛАВ» станет еще одним большим событием, которое объединит современных поэтов Старого Оскола, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Петрозаводска для общения и творчества, и мы надеемся, что станет позитивным импульсом в творческой жизни города».

В фестивале примут участие поэты Дмитрий Воденников, Анна Сеничева, Андрей Орловский и Лев Оборин, группа «Ундервуд», актеры Алиса Гребенщикова и Павел Артемьев, выступят Василий Уриевский, Анна «Умка» Герасимова, Саша Гагарин (группа «Сансара») и многие другие – литераторы из Старого Оскола и Белгорода, друзья и авторы проекта «Живые поэты» из Москвы, Петрозаводска, Самары и других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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