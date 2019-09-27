В Белгородском университете кооперации именные стипендии вручал Герой России
В Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялось награждение студентов именными стипендиями сотрудника ОМОН Героя России Вячеслава Воробьева. Сертификаты студентам традиционно вручал сам прапорщик полиции Вячеслав Воробьев.
Отметим, что стипендия присуждается за особые успехи в учебе и активное участие в гражданско-патриотических мероприятиях, волонтерском движении и спорте. В церемонии приняли участие сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области. От имени всего регионального управления Росгвардии начальник медицинской части ОМОН Евгений Барильченко поздравил стипендиатов с этим знаменательным событием и пожелал достижения новых высот.
В числе награжденных – участники оперативного студенческого отряда «Щит», который в ежедневном режиме помогает сотрудникам белгородской полиции в охране общественного порядка, а также представители студенческого спортивного клуба «Белый лис» и активисты Студенческого совета БУКЭП.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
Командир оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» Дмитрий Котельников, получая награду, подчеркнул:
- Мы гордимся тем, что стипендию нам вручил человек, который прославил своим мужеством и героизмом доблестный Белгородский ОМОН и всю Россию.
Завершила мероприятие авторская песня Сергея Бобрышева «Ты – наш герой», посвященная Вячеславу Воробьеву.
ИСТОЧНИК KP.RU