2019-09-27T14:21:21+03:00
Общество

В Белгородском университете кооперации именные стипендии вручал Герой России

Прапорщик полиции Вячеслав Воробьев поздравил новоиспеченных стипендиатов
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском университете кооперации именные стипендии вручал Герой России. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.В Белгородском университете кооперации именные стипендии вручал Герой России. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
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В Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялось награждение студентов именными стипендиями сотрудника ОМОН Героя России Вячеслава Воробьева. Сертификаты студентам традиционно вручал сам прапорщик полиции Вячеслав Воробьев.

Отметим, что стипендия присуждается за особые успехи в учебе и активное участие в гражданско-патриотических мероприятиях, волонтерском движении и спорте. В церемонии приняли участие сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области. От имени всего регионального управления Росгвардии начальник медицинской части ОМОН Евгений Барильченко поздравил стипендиатов с этим знаменательным событием и пожелал достижения новых высот.

В числе награжденных – участники оперативного студенческого отряда «Щит», который в ежедневном режиме помогает сотрудникам белгородской полиции в охране общественного порядка, а также представители студенческого спортивного клуба «Белый лис» и активисты Студенческого совета БУКЭП.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Командир оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» Дмитрий Котельников, получая награду, подчеркнул:

- Мы гордимся тем, что стипендию нам вручил человек, который прославил своим мужеством и героизмом доблестный Белгородский ОМОН и всю Россию.

Завершила мероприятие авторская песня Сергея Бобрышева «Ты – наш герой», посвященная Вячеславу Воробьеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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