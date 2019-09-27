«Мираторг» наращивает объем производства ягнятины

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-27T12:27:24+03:00

С начала года в рамках проекта «Фатежская ягнятина» агрохолдинг произвел более 196 тысяч кг мяса

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Уникальная овцеферма плановой мощностью 3,3 тысячи тонн ягнятины в живом весе в год расположена в Фатежском районе. С начала года отсюда на реализацию было отправлено более 196 тысяч кг мяса поголовья 4282 шестимесячных ягнят. Главная задача фермы - постоянное совершенствование процессов работы для увеличения численности животных. Для сбалансированного откорма, на «Фатежской Ягнятине» используются зерновые корма высокого качества, что позволяет заметно улучшать вкусовые показатели мяса ягнятины.На предприятии задействовано более 70 работников. Специалисты осуществляют постоянный контроль всего производственного цикла – от осеменения до откорма – на одной площадке. Применение современных технологий позволяет достичь эффективности производства на уровне ведущих мировых производителей и гарантировать стабильно высокое качество мяса.

- Овцеводческая ферма - это первый шаг в реализации уникального масштабного межрегионального проекта, цель которого рост производства и повышение доступности высококачественного мяса для потребителей. Мясная отрасль нашей страны обладает огромным потенциалом и для расширения экспорта. Эффективное индустриальное производство позволяет получить высококачественный, конкурентоспособный по цене и востребованный на мировых рынках продукт, - подчеркивают в пресс-службе «Мираторга».

ИСТОЧНИК KP.RU