2019-09-27T10:54:35+03:00
Общество

Белгородец едва не лишился трех авто и экскаватора из-за долгов

Миллионный долг взыскан благодаря аресту транспорта
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Только после ареста трех авто и экскаватора-погрузчика белгородец все же решился оплатить долг. В Белгородском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании 1 миллиона 821 тысячи рублей задолженности за пользование чужими денежными средствами в пользу администрации Белгорода.

В ходе совершения исполнительных действий было установлено что за должником зарегистрировано имущество. Судебный пристав-исполнитель вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества (земельные участки, нежилое помещение, жилой дом) и транспортные средства (3 легковых автомобиля и экскаватор-погрузчик).

После применения данных мер должник явился на прием к судебному приставу и оплатил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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