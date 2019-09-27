Белгородец едва не лишился трех авто и экскаватора из-за долгов
Только после ареста трех авто и экскаватора-погрузчика белгородец все же решился оплатить долг. В Белгородском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании 1 миллиона 821 тысячи рублей задолженности за пользование чужими денежными средствами в пользу администрации Белгорода.
В ходе совершения исполнительных действий было установлено что за должником зарегистрировано имущество. Судебный пристав-исполнитель вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества (земельные участки, нежилое помещение, жилой дом) и транспортные средства (3 легковых автомобиля и экскаватор-погрузчик).
После применения данных мер должник явился на прием к судебному приставу и оплатил задолженность в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU