2019-09-27T11:35:08+03:00
Звезды

В Вейделевском краеведческом музее прошел выездной семинар директоров музеев Белгородчины

Участники семинара обсудили тему 75-летия Великой Победы в деятельности музеев
Ирина ТАРАСОВА
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В Вейделевском краеведческом музее прошел выездной семинар директоров музеев Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Вейделевского районаВ Вейделевском краеведческом музее прошел выездной семинар директоров музеев Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Вейделевского района
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Работа семинара, на который были приглашены 50 человек, началась с костюмированной экскурсии по экспозиции Вейделевского краеведческого музея. В ходе семинара директор Белгородского историко-краеведческого музея Вера Романенко познакомила участников с текущей ситуацией в деятельности музеев области, связанной с вопросами сохранения исторической памяти.

Среди приглашенных был глава администрации Вейделевского района Анатолий Тарасенко. Заместитель директора по науке Белгородского государственного историко-краеведческого музея Тамара Васильева выступила с сообщением о выставочных проектах Белгородского государственного историко-краеведческого музея.

Заведующая научно-просветительным отделом этого музея Татьяна Сафонова рассказала о сохранении памяти о Великой Отечественной войне в просветительной деятельности музея.

Директора муниципальных музеев обменялись опытом организации экспозиционной и научно-просветительной деятельности в рамках празднования знаменательных дат истории Великой Отечественной войны, обсудили мероприятия, планируемые на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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