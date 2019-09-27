В Вейделевском краеведческом музее прошел выездной семинар директоров музеев Белгородчины

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-27T11:35:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Работа семинара, на который были приглашены 50 человек, началась с костюмированной экскурсии по экспозиции Вейделевского краеведческого музея. В ходе семинара директор Белгородского историко-краеведческого музея Вера Романенко познакомила участников с текущей ситуацией в деятельности музеев области, связанной с вопросами сохранения исторической памяти.

Среди приглашенных был глава администрации Вейделевского района Анатолий Тарасенко. Заместитель директора по науке Белгородского государственного историко-краеведческого музея Тамара Васильева выступила с сообщением о выставочных проектах Белгородского государственного историко-краеведческого музея.

Заведующая научно-просветительным отделом этого музея Татьяна Сафонова рассказала о сохранении памяти о Великой Отечественной войне в просветительной деятельности музея.

Директора муниципальных музеев обменялись опытом организации экспозиционной и научно-просветительной деятельности в рамках празднования знаменательных дат истории Великой Отечественной войны, обсудили мероприятия, планируемые на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU