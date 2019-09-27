2019-09-27T18:31:17+03:00
Звезды

В Борисовском районе проходит фестиваль «Театральная провинция»

В отборочном дне приняли участие 6 сельских домов культуры
Ирина ТАРАСОВА
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В Борисовском районе проходит фестиваль «Театральная провинция». Фото пресс-службы администрации Борисовского районаВ Борисовском районе проходит фестиваль «Театральная провинция». Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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В рамках празднования Года театра на территории Борисовского района стартовал отборочный тур районного фестиваля-конкурса«Театральная провинция». Первые выступления прошли на базе Октябрьского Дома культуры. В первом отборочном дне приняли участие самодеятельные коллективы из шести сельских домов культуры, сообщила пресс-служба администрации Борисовского района.

Это самодеятельный коллектив «Сила слова» Октябрьского Дома культуры; кружок художественного слова «Слово» Зыбинского ДК; самодеятельный театральный кружок «Золотой ключик» Чулановского ДК; театральный кружок «Друзья театра» Стригуновского ДК; театральный кружок «Петрушка» Стригуновского сельского клуба; театральный кружок «Гримаски» Крюковского ДК. Зрители получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

В финал фестиваля-конкурса вышли самодеятельный коллектив «Сила слова» Октябрьского Дома культуры и театральный кружок «Друзья театра» Стригуновского Дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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