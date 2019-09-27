В Борисовском районе проходит фестиваль «Театральная провинция»
В рамках празднования Года театра на территории Борисовского района стартовал отборочный тур районного фестиваля-конкурса«Театральная провинция». Первые выступления прошли на базе Октябрьского Дома культуры. В первом отборочном дне приняли участие самодеятельные коллективы из шести сельских домов культуры, сообщила пресс-служба администрации Борисовского района.
Это самодеятельный коллектив «Сила слова» Октябрьского Дома культуры; кружок художественного слова «Слово» Зыбинского ДК; самодеятельный театральный кружок «Золотой ключик» Чулановского ДК; театральный кружок «Друзья театра» Стригуновского ДК; театральный кружок «Петрушка» Стригуновского сельского клуба; театральный кружок «Гримаски» Крюковского ДК. Зрители получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения.
В финал фестиваля-конкурса вышли самодеятельный коллектив «Сила слова» Октябрьского Дома культуры и театральный кружок «Друзья театра» Стригуновского Дома культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU