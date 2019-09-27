Старооскольские акробаты стали призерами Кубка мира по прыжкам на батуте

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-27T09:23:42+03:00

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В Хабаровске состоялся Кубок мира по прыжкам на батуте. Во время соревнований национальная сборная России, в которую входили и представители Старого Оскола, завоевала девять медалей, в том числе две золотые. Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов из 31 страны.

Представители старооскольской спортивной школы олимпийского резерва «Виктория» показали отличные результаты. Александра Бонарцева и Максим Рябиков получили серебро в личном зачете. Об этом сообщила пресс-служба администрации Старооскольского округа

ИСТОЧНИК KP.RU