Старооскольские акробаты стали призерами Кубка мира по прыжкам на батуте
Наши спортсмены взяли серебро в личном зачете
Наши спортсмены взяли серебро в личном зачете. Фото пресс-службы администрации Старооскольского района
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В Хабаровске состоялся Кубок мира по прыжкам на батуте. Во время соревнований национальная сборная России, в которую входили и представители Старого Оскола, завоевала девять медалей, в том числе две золотые. Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов из 31 страны.
Представители старооскольской спортивной школы олимпийского резерва «Виктория» показали отличные результаты. Александра Бонарцева и Максим Рябиков получили серебро в личном зачете. Об этом сообщила пресс-служба администрации Старооскольского округа
ИСТОЧНИК KP.RU