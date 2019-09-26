В Белгороде пенсионерка кинула подругу на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-26T17:25:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Дело пенсионерки-злоумышленницы началось в 2014 году, когда она попросила свою подругу одолжить ей крупную сумму денег якобы для покупки квартиры. Чтобы помочь подруге, женщина взяла два кредита, в общей сложности отдав злоумышленнице, которая и не собиралась возвращать долги, 540 рублей. Как сообщают в суде Белгородской области, теперь мошенница проведет в колонии общего режима полтора года.

Во время судебных разбирательств пенсионерка-преступница отрицала свою вину, настаивая, что долг вернула. Суду пришлось доказывать, что показания мошенницы не сходятся со свидетельскими. Более того, женщина признана банкротом из-за огромного количества долгов, как перед физическими, так и перед юридическими лицами. Сумма ее долга перед кредиторами составляет около 2 миллионов рублей.

За мошенничество в крупном размере суд отправил белгородку на полтора года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU