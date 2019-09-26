2019-09-26T15:54:32+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло сегодня в Белгородской области

Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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По предварительным данным, сегодня около часа дня «десятка» столкнулась с «КамАЗом». ДТП произошло на 96 километре автодороги «Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки», в районе села Большие Липяги Вейделевского района. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

От сильного столкновения 61-летний водитель и две женщины, находившиеся в салоне автомобиля «ВАЗ 2110», скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще один пассажир «десятки» и 54-летний водитель «КамАЗа» доставлены в больницу.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД стараются обеспечить объезд места происшествия, так как опрокинувшийся «КамАЗ» полностью перегородил дорогу. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

ДТП Вейделевский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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