2019-09-26T19:00:23+03:00
Спорт

В Алексеевке прошла XIX спартакиада ветеранов

В этом году ее участниками стали более 200 пожилых граждан
Ирина ТАРАСОВА
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В Алексеевке прошла XIX спартакиада ветеранов. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВ Алексеевке прошла XIX спартакиада ветеранов. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Спартакиада прошла в рамках реализации национального проекта «Демография», федерального и регионального проекта «Спорт – норма жизни», сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа. Всех участников соревнований поздравил Глава администрации Алексеевского городского округа Станислав Сергачев. Команды соревновались в мини-баскетболе и мини-футболе, дартсе, пулевой стрельбе, спортивной эстафете.

Старт мероприятию дал торжественный марш участников по центральной площадке парка, где каждая из команд представила свою визитную карточку. Все постарались вложить в выступление максимум творческих и спортивных сил, которые пригодились им и в дальнейших состязаниях.

В итоге лучшей в общекомандном зачете была признана команда из Меняйлово, вторыми стали ветераны администрации Алексеевского городского округа, третье место у спортсменов из Ильинки. Победители и призеры награждены медалями и грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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