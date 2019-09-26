2019-09-26T14:06:23+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц

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Банк УРАЛСИБ и страховая компания «УРАЛСИБ Страхование» запустили продажи полиса для предпринимателей и юридических лиц «Ваш юрист. Бизнес» в офисах Банка УРАЛСИБ. Коробочное решение обеспечивает юридическое сопровождение бизнеса на протяжении года. Приобрести страховую программу можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ на всей территории России.

В рамках действия полиса представители бизнеса могут получить до 12 устных консультаций в год в режиме 24/7, однократно воспользоваться услугами по ведению переговоров от лица юриста, осуществлению звонка от имени клиента, а также получить письменную юридическую консультацию и подборку нормативных документов по актуальной для компании теме. Кроме того, программа страхования включает безлимитные услуги по представлению типовых форм документов, бухгалтерскому консультированию, подбору компаний для проведения независимых экспертиз и для представительства в суде.

«Ваш юрист. Бизнес» покрывает непредвиденные расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, а также расходы на оплату назначенной судом товароведческой экспертизы и санитарно-эпидемиологической экспертизы по судебному делу в отношении застрахованной компании. Полис предусматривает две программы страхования на 1 и 2 года стоимостью 7 000 и 12 000 рублей, соответственно.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону горячей линии 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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