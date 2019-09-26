В Старооскольском районе «Ее Величество Картошка» приглашает в гости

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-26T15:59:09+03:00

Фестиваль с таким названием пройдет в Дмитриевском СДК в субботу

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Праздник-фестиваль «Ее Величество Картошка», посвященный бренду Дмитриевской сельской территории, пройдет 28 сентября в Дмитриевском доме культуры. В программе выступление местных коллективов культуры, интерактивные площадки, мастер-классы и выставки работ народных мастеров Белгородской области и России.

Гостей праздника ожидает также гастрономическое удовольствие - разнообразные блюда из картофеля. Тут же можно будет приобрести сортовой картофель и другую фермерскую продукцию, а еще магнитики и открытки с брендом территории. - Ее Величеством Картошкой.

ИСТОЧНИК KP.RU