В Белгороде на улице Попова появились ямы на месте недавно уложенного газона
Молодые деревья стоимостью более 17 тысяч рублей каждое очень скоро появятся на улице Попова. Пока же горожане обращают внимание на ямы и кучи земли на новеньком тротуаре. Отметим, что взрослые деревья будут высажены взамен старых. Вырубка 23 деревьев, возраст которых перевалил за 50 лет, в июне спровоцировала ряд скандалов и даже недовольство главы региона. Евгений Савченко тогда запретил вырубать деревья без общественного обсуждения.
Мэр города Юрий Галдун оправдывал действия коммунальщиков тем фактом, что старые деревья проросли своими корнями в канализационную систему, нарушив ее работу. Но так или иначе, три тополя, одна акация, одна липа и 18 роскошных вязов стали «жертвами» коммунальных разборок. Как поведут себя новые взрослые деревья, пока неизвестно.
Сообщается, что администрация Белгорода закупила 156 саженцев липы высотой до 5 метров. Пока деревья не приживутся, подрядчик должен будет заменять погибшие.
ИСТОЧНИК KP.RU