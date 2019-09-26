В Белгороде на улице Попова появились ямы на месте недавно уложенного газона

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-26T13:17:24+03:00

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Молодые деревья стоимостью более 17 тысяч рублей каждое очень скоро появятся на улице Попова. Пока же горожане обращают внимание на ямы и кучи земли на новеньком тротуаре. Отметим, что взрослые деревья будут высажены взамен старых. Вырубка 23 деревьев, возраст которых перевалил за 50 лет, в июне спровоцировала ряд скандалов и даже недовольство главы региона. Евгений Савченко тогда запретил вырубать деревья без общественного обсуждения.

Мэр города Юрий Галдун оправдывал действия коммунальщиков тем фактом, что старые деревья проросли своими корнями в канализационную систему, нарушив ее работу. Но так или иначе, три тополя, одна акация, одна липа и 18 роскошных вязов стали «жертвами» коммунальных разборок. Как поведут себя новые взрослые деревья, пока неизвестно.

Сообщается, что администрация Белгорода закупила 156 саженцев липы высотой до 5 метров. Пока деревья не приживутся, подрядчик должен будет заменять погибшие.

ИСТОЧНИК KP.RU