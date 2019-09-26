2019-09-26T14:48:58+03:00
Экономика

«Неприниматели»: новая рекламная кампания банка «Открытие»

Она стартовала в поддержку кредита «Универсальный» для представителей малого и среднего бизнеса
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..Фото: "КП" Архив
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В основе кампании - реальные истории «непринимателей», клиентов банка «Открытие». Это люди, которые делают свое дело вопреки обстоятельствам. Среди героев кампании — сооснователь сервиса для организации путешествий OneTwoTrip Леонид Рябоштан, генеральный директор производителя детских игрушек «Десятое королевство» Маргарита Мусатова и амбассадор банка «Открытие», создатель бренда аудиотехники Z, музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста).

Малый и средний бизнес - один из ключевых сегментов для банка. В «Открытии» обслуживается 190 тысяч таких клиентов. Что касается продукта «Универсальный», то его процентная ставка 9,5% распространяется на суммы от 20 миллионов рублей. А начиная со 100 миллионов, ставка составит 9%. При этом максимальная сумма кредита не ограничена, рассмотрение заявок займет от одного дня.

- Предприниматели постоянно развиваются. Они не принимают, что достигли предела. Не принимать, а предпринимать - именно такой путь выбирают неприниматели. Банк поддерживает их в реализации ярких и смелых проектов, предлагая выгодные долгосрочные кредиты на развитие бизнеса, — комментирует заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Надия Черкасова.

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