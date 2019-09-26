«Железная бабушка» из Белгорода полихачила на карте

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-26T12:59:44+03:00

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Участница Курской битвы Мария Колпакова, которой в январе этого года исполнилось 97 лет, не перестает удивлять своей активной жизненной позицией. В этот раз она решила прокатиться с подругой на закрытом треке АСК «Вираж». И сделала это!

25 сентября известная «железная бабушка» приехала в автоспортивный комплекс со своей давней подругой Зинаидой Толстиковой. Подруги прослушали инструктаж, переоделись в комбинезоны и отравились на трек. Несмотря на солидный возраст, женщинам не было страшно, а наоборот, они с радостью преодолевали повороты на трассе и рулили. И в который раз «железная бабушка» доказала, что сильна духом и горяча сердцем.

Фото пресс-службы АСК "Вираж".

А после Мария Денисовна общалась с теми, кто пришел ее подержать, вспоминала о суровых годах на войне и читала фронтовые стихотворения. И, конечно, пообещала приехать на «Виражи» снова.

Стоит отметить,что Мария Денисовна уже в четвертый раз посещает автоспортивный комплекс. На данный момент на счету «железной бабушки» десять рекордов России.

ИСТОЧНИК KP.RU