Борисовцы получат бесплатные тонометры для мониторинга здоровья

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-26T09:08:19+03:00

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Возможность выдавать тонометры для мониторинга здоровья на дом стала возможна благодаря новой программе, действующей в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Борисовского района. Пациенты с диагнозом "артериальная гипертензия" могут получить в больнице бесплатный тонометр для наблюдения за здоровьем и своевременной коррекции лечения. С таким медицинским аппаратом пациент может соблюдать необходимый график диагностики и контролировать свое состояние.

Новая программа по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с диагнозом "артериальная гипертензия" стартовала в 25 регионах, в том числе и Белгородской области. Тонометры имеют дистанционную передачу данных по каналам сотовой связи. Прибор сам, в режиме онлайн, передает данные диагностики лечащему врачу. Возможность получить прибор на сегодняшний день есть у пациентов пяти медучреждений региона, в том числе и ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ".

ИСТОЧНИК KP.RU