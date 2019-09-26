2019-09-26T11:52:17+03:00
Общество

На Белгородчине после капремонта открылся детский сад «Сказка»

Проблема нехватки мест для дошкольников села Никольское ликвидирована
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородчине после капремонта открылся детский сад «Сказка». Фото пресс-службы администрации Белгородского районаНа Белгородчине после капремонта открылся детский сад «Сказка». Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Этому дошкольному учреждению в селе Никольское Белгородского района 40 лет. В этом году детский сад встретил воспитанников полностью преобразившимся. Во время капремонта в здании проведена замена инженерных сетей, обновлены фасад, электропроводка и освещение. Закуплена новая мебель, игрушки и оборудование. Но главным событием стало появление пристройки, которая позволила увеличить количество мест и ликвидировать проблему с их нехваткой. Теперь учреждение отвечает всем современным требованиям и может принять больше 210 дошкольников.

Преобразилась и территория: здесь расположились яркие и просторные детские площадки с игровыми комплексами, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района. Особое внимание уделяется детям от 1,5 до 3 лет. Их в садике уже 76.

В учреждении созданы все условия для полноценного развития и обучения детей: сенсорная комната, спортивный и музыкальный залы, лингафонный кабинет для занятий английским, большие рекреации, где есть зоны для изучения правил ПДД, игр в шахматы и шашки, логопедические группы, современный пищеблок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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