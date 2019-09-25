В Белгороде полицейские задержали подозреваемого в краже денег из хостела

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-25T17:40:05+03:00

Вор вытащил из тумбочки возле стойки администратора больше 20 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже денег в полицию обратилась управляющая одного из белгородских хостелов. Она сообщила, что из тумбочки, расположенной возле стойки администратора пропали 23 400 рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Нового Оскола, приехавший на выходные в областной центр.

По версии следствия, заселившись в хостел, мужчина вышел из комнаты. Увидев, что в коридоре никого нет, он залез в тумбочку и нашел там деньги. Похищенное он вскоре потратил.

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU