2019-09-25T17:40:05+03:00
Общество

В Белгороде полицейские задержали подозреваемого в краже денег из хостела

Вор вытащил из тумбочки возле стойки администратора больше 20 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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С заявлением о краже денег в полицию обратилась управляющая одного из белгородских хостелов. Она сообщила, что из тумбочки, расположенной возле стойки администратора пропали 23 400 рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Нового Оскола, приехавший на выходные в областной центр.

По версии следствия, заселившись в хостел, мужчина вышел из комнаты. Увидев, что в коридоре никого нет, он залез в тумбочку и нашел там деньги. Похищенное он вскоре потратил.

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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