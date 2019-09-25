Белгородцев снова предупреждают о заморозках
О падении температуры в Белгородском регионе вновь предупреждает региональное управление МЧС. Синоптики прогнозируют, что ночь с 25 на 26 сентября выдастся морозной, с понижением температуры до -3 градусов. Тем временем в сибирском Иркутске сегодня днем температура составила +23 градуса.
Завтра в Белгороде днем температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. Ветер будет дуть с разных направлений со скоростью 3-8 м/с. Ночью осадки не ожидаются, но днем по области возможен слабый дождь.
Напомним, что минувшая ночь на 25 сентября отличилась понижением температуры до -4 градусов. До -2 градусов было в ночь на 21 сентября, а на 22 сентября ночная температура в региона составила -4 градуса.
Отметим, что сегодня дневная температура во Владивостоке составила +19 градусов, а ночная прогнозируется в пределах +16. В Иркутске сегодня по-летнему жарко – дневная температура держится на отметке +23 градуса, ночью она опустится до +11. Сибирские регионы могут соперничать с Сочи, где сегодня днем температура составила +24, ночью ожидается +18.
ИСТОЧНИК KP.RU