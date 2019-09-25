В Белгороде прошла выставка транспорта на природном газе

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-25T15:29:02+03:00

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Выставка автомобилей – участников международного автопробега газомоторной техники на сжиженном природном газе и автомобилей белгородских компаний, работающих на газомоторном топливе, состоялась 25 сентября в рамках международного автопробега «Голубой коридор – газ в моторы 2019». Участие в демонстрации приняли порядка 30 автомобилей, в числе которых и техника «Россети Центр Белгородэнерго».

Обучение по программе подготовки водителей для работы на автомобилях с газобаллонным оборудованием уже прошли 122 сотрудника Белгородэнерго.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Участники и гости экспозиции обсудили перспективы расширения и применения природного газа в качестве топлива для двигателей, меры государственной поддержки, обменялись мнениями по вопросам эксплуатации транспортных средств на природном газе. Заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента экономического развития Олег Абрамов рассказал о развитии рынка газомоторного топлива на территории Белгородской области.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

К областному проекту по интенсивному развитию рынка газомоторного топлива Белгородэнерго присоединилось в этом году в соответствии с Соглашением о взаимодействии, подписанным генеральным директором «Россети Центр» Игорем Маковским и губернатором Белгородской области Евгением Савченко. В соответствии с трехлетней дорожной картой на компримированный природный газ (метан) будет переведено 212 единиц техники, в текущем году переоборудован 51 автомобиль. По прогнозам специалистов, это приведет к уменьшению вредных выбросов в атмосферу, снижению затрат на топливо и увеличению срока эксплуатации двигателей. Дополнительным преимуществом станет принятое на региональном уровне 50-процентное снижение ставки транспортного налога.