У белгородцев спросят, что они думаю о полиции

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-25T14:59:26+03:00

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В областном главке МВД сообщили, что в регионе пройдет очередной опрос мнения населения о работе полиции. Исследование планируют провести с 1 по 20 октября. Белгородцам предложат заполнить анкету, ответив на вопросы, касающиеся разных направлений деятельности органов внутренних дел.

- Результаты исследования позволят не только получить объективную информацию о степени удовлетворенности граждан работой правоохранителей, но и определить направления совершенствования оперативно-служебной деятельности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В ведомстве также подчеркнули, что в соответствии с законом о полиции мнение граждан является одним из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел. Результаты предыдущих исследований были положительными. Статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов в ходе рабочих визитов в регион неоднократно отмечал, что белгородская полиция уже не первый год занимает лидирующие позиции среди территориальных органов МВД России по таким показателям, как защищенность и безопасность граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU