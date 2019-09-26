2019-09-26T10:31:42+03:00
Спорт

Белгородская федерация бадминтона выходит на новый уровень

Национальная федерация бадминтона приняла белгородцев в свои ряды
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская федерация бадминтона выходит на новый уровень.Белгородская федерация бадминтона выходит на новый уровень.
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Совет Национальной федерации бадминтона России на своем заседании 24 сентября 2019 года рассмотрел заявление Белгородской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерации бадминтона» и принял ее в члены НФБР.

Членство в национальной федерации дает возможность участвовать в ее мероприятиях, разработке и реализации проектов и программ, получать методическую, правовую и иную помощь. В числе стратегических задач НФБР - поддержка региональных федераций бадминтона, развитие сети бадминтонных академий, клубов, школ, центров, повышение квалификации тренеров по бадминтону, помощь регионам в формировании детских профессиональных команд.

Отметим, что в Совет национальной федерации входят такие именитые спортсмены, как чемпион мира и Европы среди ветеранов Владимир Колосков, главный тренер сборной России, «Тренер года» по версии конфедерации бадминтона Клавдия Майорова. Возглавляет Совет НФБР – многократный абсолютный чемпион страны, участник двух Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Европы Андрей Антропов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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