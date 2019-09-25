Чтобы вылететь на отдых в Италию, белгородцу пришлось рассчитался с долгами

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-25T12:09:43+03:00

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Для жителя Белгородской области ограничение права на выезд за пределы страны стало хорошим стимулом к оплате долгов. Его кредитная задолженность составляла 397 тысяч рублей.

Накануне судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 28 тысяч рублей. Ограничил должника в праве на выезд за пределы Российской Федерации, на его расчетные счета было наложено взыскание. Также в ходе совершения исполнительных действий судебный пристав наложил арест на строительные материалы (цемент, брус, кирпичи и газосиликатные блоки), принадлежащие должнику.

Арестованное имущество было оставлено на ответственное хранение. Должника предупредили об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за растрату, сокрытие, отчуждение или передачу арестованного имущества третьим лицам, а также проинформировали о наличии действующего ограничения на выезд.

Имея на руках турпутевки в Италию, мужчина в этот же день явился в отдел судебных приставов и оплатил задолженность по исполнительным производствам, а также исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU