2019-09-25T10:06:01+03:00
Общество

Белгород на два дня останется без телевидения

Цифровое вещание будет приостановлено 3 и 4 октября
Ирина ТАРАСОВА
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Белгород на два дня останется без телевидения.Белгород на два дня останется без телевидения.Фото: "КП" Архив
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Эфирное цифровое вещание 3 и 4 октября приостановят на несколько часов. Об этом сообщает белгородский «ОРТПЦ». Кратковременная остановка цифрового эфирного вещания произойдет на станциях «Шебекино», «Анновка», «Белгород», «Борисовка», «Рождественка», «Бехтеевка» и «Бирюч».

Связана приостановка вещания с проведением техработ на этих станциях. Так, с 9:00 до 16:00 3 и 4 октября возможны перебои с эфирным цифровым телевещанием. Телевизионная компания обращает внимание, что из-за плохих погодных условий, мороза и ветра работу могут остановить и перенести на следующий день после остановки.

Руководство «ОРТПЦ» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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