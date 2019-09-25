2019-09-25T09:05:27+03:00
Общество

В Яковлевском округе 19.09.2019 зарегистрировано 19 браков

Каждой семье подарили сборник «Основы здоровой семьи»
Ирина ТАРАСОВА
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В Яковлевском округе 19.09.2019 зарегистрировано 19 браков. Фото пресс-службы администрации Яковлевского районаВ Яковлевском округе 19.09.2019 зарегистрировано 19 браков. Фото пресс-службы администрации Яковлевского района
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Магическое сочетание цифр «сработало», и отделом ЗАГС Яковлевского городского округа 19.09.2019 зарегистрировано рекордное количество супружеских союзов - 19! Об этом сообщает пресс-служба администрации Яковлевского городского округа.

Каждой семье подарен сборник «Основы здоровой семьи», в котором свое поздравление и напутствия молодоженам адресует глава Яковлевского городского округа Андрей Чесноков. Руководитель отдела ЗАГС Наталия Журбенко, в свою очередь, выразила надежду встретить через год все семьи на ситцевом юбилее

ИСТОЧНИК KP.RU

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