2019-09-25T17:10:18+03:00
Общество

Белгородка победила в конкурсе «Лидер общественного мнения» на форуме в Ростове

Форум собрал больше 1500 молодых людей
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородка победила в конкурсе «Лидер общественного мнения» на форуме в РостовеБелгородка победила в конкурсе «Лидер общественного мнения» на форуме в Ростове
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В Ростове проходил форум молодежи Южного федерального округа «Ростов Х», одна из площадок которого была федеральной. В этом году более 1500 талантливых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, прошедших конкурсный отбор, приняли участие в событии. Участником федеральной площадки «Молодые аграрии» стала активистка волонтерского корпуса Белгородского района Анастасия Адаева, сообщает пресс-служба администрации района.

В конкурсе «Лидер общественного мнения» в номинации «Поддержка и координация инициатив специалистов, педагогов и студентов (учащихся) образовательных организаций по развитию молодежи на сельских территориях» Анастасия Адаева стала победителем.

Целью федеральной площадки было создать условия для развития и профессиональной самореализации сельской молодежи и молодых людей, занятых в агропромышленном комплексе. Активисты из разных регионов страны посещали лекции, мастер-классы, интерактивные площадки, принимали участие в дискуссиях, знакомились с мнением экспертов по насущным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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