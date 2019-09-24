В Белгородской области обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти

24 Сент. 19:46 2019-09-24T19:46:15+03:00

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Тела 61-летнего и 52-летнего мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из сел Губкинского городского округа вечером 23 сентября. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Раскрыть преступление полицейским удалось по горячим следам. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по подозрению в смертельном избиении оперативники задержали 42-летнего местного жителя.

Региональный Следком опубликовал на своем сайте версию произошедшего. По предварительным данным, злоумышленник договорился с погибшими, что они будут помогать ему по хозяйству. Мужчины должны были ухаживать за домашним скотом, однако перестали выполнять взятые на себя обязательства. Это и разозлило подозреваемого. Выпитое накануне спиртное, по всей видимости, придало ему решимости. По версии следствия, вооружившись металлической трубой и деревянной битой, злоумышленник пришел к работникам разбираться. Губкинец стал поочередно избивать мужчин. От полученных травм они скончались на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Максимальное наказание за такое преступление - 15 лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU