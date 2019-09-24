2019-09-24T16:46:59+03:00
Общество

Аппарат Белгородской областной Думы возглавила Оксана Владимирова

Нового главу аппарата представила новый спикер Наталья Полуянова
Ирина ТАРАСОВА
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Аппарат Белгородской областной Думы возглавила Оксана ВладимироваАппарат Белгородской областной Думы возглавила Оксана ВладимироваФото: "КП" Архив
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Депутат Белгородского городского совета Оксана Владимирова стала новым руководителем аппарата областной Думы. Коллективу нового начальника представила недавно избранный спикер Наталия Полуянова. Как сообщили на сайте регионального законодательного собрания, должность Оксана Владимирова заняла после того, как ушел на пенсию бывший глава аппарата Николай Картавенко.

Оксана Владимирова до назначения на должность руководителя аппарата Белгородской областной Думы являлась депутатом городского Совета Белгорода V и VI созывов. Она также является председателем Совета и исполнительного комитета Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Родилась Оксана Владимировна 15 апреля 1979 года в городе Чебоксары. Уже работая в облдуме в должности консультанта правового управления аппарата в отделе правовой экспертизы и отделе законотворческой деятельности (с октября 2000 года по июнь 2006-го), закончила Белгородский университет потребительской кооперации (в 2001 году). В 2001 году Оксану Владимировну приняли на работу в Белгородский университет потребительской кооперации на должность ассистента кафедры административного и финансового права. В 2003 году она заняла должность старшего преподавателя, а в 2004 стала доцентом кафедры. С июня 2011 года является проректором по правовым вопросам и юридическому образованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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