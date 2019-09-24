Белгородский «Пегас» завоевал серебро на всероссийском клубном турнире "Восток vs Запад"
Соревнования Ассоциации студенческих спортивных клубов России "Восток vs Запад", в которых принимала участие белгородская команда «Пегас», проходили в Москве на базе легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА. В финал вышли 4 команды от востока и 4 от запада России. Команда НИУ «БелГУ» набрала 409 очков, уступив победителю 6 баллов.
Студенты соревновались по пяти видам спорта: волейболу, бадминтону, перетягиванию каната, русскому силомеру и кросфиту. Составы команд были смешанными. Накануне все участники прошли отбор полуфинальных соревнований, которые проходили в Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU