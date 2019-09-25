В Шебекино презентовали передвижной автоклуб

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-25T13:51:09+03:00

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Презентация нового автоклуба состоялась в рамках празднования Дня образования Шебекинского района и города Шебекино, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского городского округа. В этот праздничный день шебекинцам были продемонстрированы его функциональные возможности на одной из праздничных площадок города.

Автоклуб конструктивно представляет из себя трансформируемый кузов-фургон из термоизоляционных сэндвичей-панелей, установленный на шасси автомобиля ГАЗон NEXТ. Он имеет возможность трансформироваться в сцену со звукооператорским отсеком. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование.

Автоклуб позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей в сельских населенных пунктах городского округа, не имеющих стационарного культурного обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU