В Белгороде на улице Щорса водитель автобуса наехал на 4-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-24T12:51:50+03:00

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На территории Белгородского региона в минувший понедельник совершено 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили телесные повреждения. В ДТП, которое произошло в 18 часов 45 минут на улице Щорса, пострадал 4-летний малыш. Также 43-летний водитель автобуса, двигаясь по улице Щорса в направлении улицы Губкина, не заметил двух женщин.

По предварительным данным, водитель автобуса, освобождая пешеходную разметку, допустил движение на запрещающий сигнал светофора. Во время этого маневра он и совершил наезд на пешеходов: 4-летнего мальчика, 41-летнюю женщину и 27-летнюю девушку. Пострадавшие переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU