2019-09-24T12:07:02+03:00
Общество

«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

Цифровой провайдер объявил о старте акции «Всё вместе» в Центральной России
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Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет и интерактивное телевидение от «Ростелекома» и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму. Теперь не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно: все данные по оплате доступны в едином личном кабинете (ЕЛК) пользователя. Помимо того, что стоимость комплекта обойдется дешевле услуг по отдельности, абоненты мобильной связи могут сэкономить и на звонках: вызовы внутри сети «Ростелекома» бесплатны по всей России.

- В работе нам встречаются разные клиенты, и у каждого из них свои запросы и потребности, а значит – своя уникальная история. Чтобы упростить управление услугами и, главное, их оплату, «Ростелеком» разработал пакетное предложение с мобильной связью «Всё вместе». Ведь самый легкий способ экономить на услугах связи – подключить все единым пакетом и оплачивать одним счетом, - отметил Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

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