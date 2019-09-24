2019-09-24T11:38:10+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали белгородца с пакетами белого порошка

21-летний мужчина подозревается в сбыте наркотиков
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Росгвардейцы задержали белгородца с пакетами белого порошка.Росгвардейцы задержали белгородца с пакетами белого порошка.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 21-летнего белгородца, который имел при себе пакеты с наркотическим веществом. Проведенное исследование показало, что данное вещество является наркотическим веществом (4-метилендиокси) общей массой 0,74 грамма.

Поздним пятничным вечером, патрулируя улицу Донецкую, росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который пытался укрыться за деревьями. Правоохранители решили выяснить у мужчины причину столь сильного желания скрыться от взора посторонних лиц и проследовали за ним. Застигнутый врасплох, гражданин держал в руках два полимерных свертка с порошкообразным веществом, которые поспешил выбросить.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Как выяснилось во время исследования, в пакетах находился наркотик.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль дружбы «Под белым парусом крыла» прошел на Белгородчине
Аппарат Белгородской областной Думы возглавила Оксана Владимирова
Белгородский «Пегас» завоевал серебро на всероссийском клубном турнире "Восток vs Запад"
В гостях у жителей Алексеевского городского округа побывали представители белгородского землячества
В Белгороде на улице Щорса водитель автобуса наехал на 4-летнего мальчика
«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение
23 семьи Борисовского района поддержали акцию «Отцовский патруль»
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Белгородские судебные приставы личным примером агитировали за здоровый образ жизни
Белгородской автомобилистке выписали 11 протоколов за уклонение от уплаты штрафов по линии ГИБДД
Танцевальные звезды зажигаются в Бессоновке на Белгородчине
В Белгородской области полицейские обнаружили больше 50 тайников с наркотиками
В Белгородской области любитель пьяной езды отправится в колонию и станет пешеходом
Пока житель Белгорода был в отпуске, его дом обворовал бомж
Офицеры белгородского СОБР вернулись из длительной командировки
Белгородец обманом получил кредит на дорогой телевизор
В Белгороде на маршруты вышли новенькие синие автобусы
В Белгороде инженеры познакомили школьников с миром электроэнергетики
Белгородский суд отправил за решетку рецидивиста, совершившего 38 краж
В Корочанском районе состоялась IX районная спартакиада ветеранов