Росгвардейцы задержали белгородца с пакетами белого порошка
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 21-летнего белгородца, который имел при себе пакеты с наркотическим веществом. Проведенное исследование показало, что данное вещество является наркотическим веществом (4-метилендиокси) общей массой 0,74 грамма.
Поздним пятничным вечером, патрулируя улицу Донецкую, росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который пытался укрыться за деревьями. Правоохранители решили выяснить у мужчины причину столь сильного желания скрыться от взора посторонних лиц и проследовали за ним. Застигнутый врасплох, гражданин держал в руках два полимерных свертка с порошкообразным веществом, которые поспешил выбросить.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Как выяснилось во время исследования, в пакетах находился наркотик.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU