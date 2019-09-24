Росгвардейцы задержали белгородца с пакетами белого порошка

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-24T11:38:10+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 21-летнего белгородца, который имел при себе пакеты с наркотическим веществом. Проведенное исследование показало, что данное вещество является наркотическим веществом (4-метилендиокси) общей массой 0,74 грамма.

Поздним пятничным вечером, патрулируя улицу Донецкую, росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который пытался укрыться за деревьями. Правоохранители решили выяснить у мужчины причину столь сильного желания скрыться от взора посторонних лиц и проследовали за ним. Застигнутый врасплох, гражданин держал в руках два полимерных свертка с порошкообразным веществом, которые поспешил выбросить.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Как выяснилось во время исследования, в пакетах находился наркотик.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU