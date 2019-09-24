2019-09-24T14:29:27+03:00
Общество

В гостях у жителей Алексеевского городского округа побывали представители белгородского землячества

Основная цель визита - уроки мужества для молодежи
Ирина ТАРАСОВА
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В гостях у жителей Алексеевского городского округа - белгородское землячество «Белогорье». Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВ гостях у жителей Алексеевского городского округа - белгородское землячество «Белогорье». Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В городских и сельских школах Алексеевского городского округа прошли мероприятия, направленные на воспитание патриотизма у подрастающего поколения. В уроках мужества приняли участие представители белгородского землячества «Белогорье», сообщила пресс-служба администрации округа. Почетные гости акцентировали внимание школьников на уважении к людям, отстоявшим мир на земле, обсудили с ребятами, что можно сделать, чтобы на нашей планете никогда не было войны.

Знаменательным событием дня стала торжественная церемония принятия учащихся Подсередненской школы в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Со словами поздравления к новобранцам обратились президент землячества Юрий Грищенко и другие гости. Они пожелали ребятам с достоинством и честью нести высокое звание «Юнармеец» и всегда быть верными своему Отечеству.

По окончании митинга члены землячества посетили историко-краеведческий музей села Подсереднее и побывали в храме Богоявления Господня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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