В гостях у жителей Алексеевского городского округа побывали представители белгородского землячества

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-24T14:29:27+03:00

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В городских и сельских школах Алексеевского городского округа прошли мероприятия, направленные на воспитание патриотизма у подрастающего поколения. В уроках мужества приняли участие представители белгородского землячества «Белогорье», сообщила пресс-служба администрации округа. Почетные гости акцентировали внимание школьников на уважении к людям, отстоявшим мир на земле, обсудили с ребятами, что можно сделать, чтобы на нашей планете никогда не было войны.

Знаменательным событием дня стала торжественная церемония принятия учащихся Подсередненской школы в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Со словами поздравления к новобранцам обратились президент землячества Юрий Грищенко и другие гости. Они пожелали ребятам с достоинством и честью нести высокое звание «Юнармеец» и всегда быть верными своему Отечеству.

По окончании митинга члены землячества посетили историко-краеведческий музей села Подсереднее и побывали в храме Богоявления Господня.

ИСТОЧНИК KP.RU