2019-09-24T09:55:17+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

С 23сентября 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Теперь при сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,6% годовых, на приобретение готового жилья – от 9,7%, по программе «Легкий старт» – от 10,5%.

Ставки при сумме кредита 5 млн рублей и выше не изменились и составляют: от 9,2% – для кредитов на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, от 9,7% – на покупку готового жилья.

Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, срок существования организации-работодателя - более 12 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль дружбы «Под белым парусом крыла» прошел на Белгородчине
Аппарат Белгородской областной Думы возглавила Оксана Владимирова
Белгородский «Пегас» завоевал серебро на всероссийском клубном турнире "Восток vs Запад"
В гостях у жителей Алексеевского городского округа побывали представители белгородского землячества
В Белгороде на улице Щорса водитель автобуса наехал на 4-летнего мальчика
«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение
Росгвардейцы задержали белгородца с пакетами белого порошка
23 семьи Борисовского района поддержали акцию «Отцовский патруль»
Белгородские судебные приставы личным примером агитировали за здоровый образ жизни
Белгородской автомобилистке выписали 11 протоколов за уклонение от уплаты штрафов по линии ГИБДД
Танцевальные звезды зажигаются в Бессоновке на Белгородчине
В Белгородской области полицейские обнаружили больше 50 тайников с наркотиками
В Белгородской области любитель пьяной езды отправится в колонию и станет пешеходом
Пока житель Белгорода был в отпуске, его дом обворовал бомж
Офицеры белгородского СОБР вернулись из длительной командировки
Белгородец обманом получил кредит на дорогой телевизор
В Белгороде на маршруты вышли новенькие синие автобусы
В Белгороде инженеры познакомили школьников с миром электроэнергетики
Белгородский суд отправил за решетку рецидивиста, совершившего 38 краж
В Корочанском районе состоялась IX районная спартакиада ветеранов