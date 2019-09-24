Фестиваль дружбы «Под белым парусом крыла» прошел на Белгородчине

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-24T18:01:48+03:00

Праздник села Голубино в таком формате отметили в третий раз

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Символ фестиваля "Под белым парусом крыла" – голубь украшал все площадки праздника. Как сообщила пресс-служба администрации Новооскольского городского округа, жителей села Голубино поздравили руководители Новооскольского городского округа и настоятель храма Архистратига Михаила отец Сергий. Почетными гостями фестиваля, безусловно, были голубеводы с их крылатыми питомцами. В таком формате праздник прошел уже в 3-й раз.

В «Голубином дворике» все желающие могли полюбоваться удивительными породами голубей, узнать особенности разведения и ухода за этой удивительной птицей. Мастера декоративно-прикладного творчества демонстрировали свои изделия, а местные производители предлагали продукцию. Всех порадовала национальная кухня местных хозяек.

Специально к празднику коллективы Великомихайловского и Богородского Центров культурного развития, а также Оскольского, Тростенецкого, Васильдольского, Глиновского, Львовского, Старобезгинского, Глинновского сельских Домов культуры подготовили новые номера художественной самодеятельности.

Финал праздника украсил танец «Дружба», в который еще раз показал единство разных народов великой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU