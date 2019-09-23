2019-09-23T17:26:38+03:00
Происшествия

В Белгородской области любитель пьяной езды отправится в колонию и станет пешеходом

Мужчину приговорили к году и 15 дням лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Нетрезвого водителя за рулем «Лифана» сотрудники ДПС остановили в минувшем июне на одной из дорого Корочанского района. 36-летнего мужчину освидетельствовали и проверили по базе данных. Выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Напомним, с 2015 года в России ужесточили наказания за повторное вождение в нетрезвом виде. Любителей прокатиться под градусом стали привлекать к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, максимальная санкция которой – 2 года лишения свободы.

Корочанский автомобилист отправится в колонию-поселение на 1 год и 15 дней. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что он также будет лишен прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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