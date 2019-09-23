2019-09-23T17:08:13+03:00
Общество

Пока житель Белгорода был в отпуске, его дом обворовал бомж

Среди украденного – 11 бутылок спиртного, книги и женское пальто с меховым воротником
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Житель Белгорода вернулся из отпуска и обнаружил, что в его доме побывал вор. Добычей злоумышленника стали пара мобильников, два планшета, 11 бутылок спиртного, хрустальная ваза, книги и женское пальто с меховым воротником. Ущерб от визита домушника оценили в 20 с лишним тысяч рублей.

Оперативникам удалось раскрыть кражу. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 36-летнего мужчину без определенного места жительства, не раз попадавшего в поле зрения правоохранителей. По предварительным данным, в дом злоумышленник забрался через неплотно закрытую форточку, а похищенное продал.

За кражу с незаконным проникновением в жилье возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы, так что, вероятно, зимовать задержанный будет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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